U&D, possibili ritorni nel parterre del trono over: Riccardo e Marco Firpo

Novità in vista per l'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, per il parterre del Trono Over potrebbe esserci il ritorno di Marco Firpo e Riccardo Guarnieri

Tra novità e vecchie conoscenze che potrebbero tornare in scena, la nuova edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, potrebbe essere destinata a riservare ai telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi, innumerevoli sorprese e colpi di scena.

Possibile il ritorno all’interno del programma di due noti cavalieri, ossia Riccardo Guarnieri e Marco Firpo.

Uomini e Donne: le possibili novità nel Trono Over

Il parterre del Trono Over di Uomini e Donne si compone ogni anno di nuovi ingressi e anche di vecchie conoscenze, che magari per storie e relazioni concluse senza lieto fine, rientrano in gioco nel programma.

Per la nuova edizione 2021/2022 del programma, le cui registrazioni dovrebbero già partire dal mese di agosto, si prevedono possibili rientri nel parterre, come quello dei cavalieri Riccardo Guarnieri e Marco Firpo.

Uomini e Donne, Trono Over: il possibile ritorno di Riccardo Guarnieri

Il bel cavaliere tarantino, Riccardo Guarnieri, nella stagione di Uomini e Donne da poco conclusa, ha chiuso definitivamente la relazione intrapresa con la dama Roberta Di Padua.

Dopo la fine del programma e la conclusione dell’esperienza con la Di Padua, Riccardo si è allontanato anche dal mondo dei social, dove di fatto è tornato a parlare solo recentemente, soprattutto per rassicurare i suoi fan e smentire le voci in merito a un suo possibile flirt con un’altra donna e ad un suo preoccupante dimagrimento.

Riccardo, nel corso di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, si è detto “Single e spensierato“, dunque archiviata la storia con Roberta e la precedente relazione burrascosa con Ida Platano, il bel Guarnieri al momento non starebbe valutando l’ipotesi di intraprendere una nuova relazione sentimentale. Tuttavia il cavaliere tarantino non ha escluso categoricamente un suo ritorno nel parterre di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Trono Over: il possibile ritorno di Marco Firpo

Altro possibile ritorno nel parterre del Trono Over di Uomini e donne 2021/2022 potrebbe essere quello di Marco Firpo. Il cavaliere è già noto ai telespettatori per essere stato una fiamma della dama Gemma Galgani, per la quale in una recente intervista rilasciata al Magazine del programma, Firpo non ha nascosto di provare ancora qualcosa dal punto di vista sentimentale.

Ecco cosa ha risposto Firpo alla domanda sul suo possibile ritorno all’interno del programma: