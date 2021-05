Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano esce con il cavaliere Gabriele

Ida Platano ha deciso di uscire con il cavaliere Gabriele: le novità sulla coppia del Trono Over di Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano una grossa novità per Ida Platano. La dama ha infatti deciso di frequentare il nuovo cavaliere del trono over Gabriele, sceso inizialmente per corteggiare Elisabetta. Durante la puntata dell’11 maggio, tuttavia, la donna aveva interrotto la loro conoscenza, essendo ancora legata a Luca.

Così la padrona di casa Maria De Filippi aveva domandato a Ida cosa ne pensasse del nuovo cavaliere, mettendola un po’ in soggezione con tale richiesta.

Ida decide di uscire con Gabriele

Nonostante tutto, Gabriele è rimasto in trasmissione e le anticipazioni della nuova puntata vedono appunto Ida e il cavaliere alle prese con un’uscita insieme. Se all’inizio avevano pensato di prendere un caffè, l’uomo ha poi portato la dama a fare un aperitivo in riva al mare.

Una volta tornati, lei lo ha persino invitato in camera sua.

Precisando entrambi di essersi trovati molto bene, hanno anche confermato che continueranno a conoscersi. Cosa ne penserà di questa nuova frequentazione Riccardo Guarnieri, ex compagno della dama bresciana? Ma soprattutto Ida avrà conosciuto l’uomo che tornerà a farle battere in cuore? Non resta che attendere le prossime novità per sapere come andrà a finire.