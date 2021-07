Uomini e Donne: la nuova tronista sarà una transgender

Grandi novità sul trono di Uomini e Donne: la popolare trasmissione di Maria De Filippi ospiterà per la prima volta una donna transgender

Un’importante novità sta spopolando in queste ore in merito alla nuova stagione di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi tornerà infatti a partire dal prossimo settembre ogni pomeriggio su Canale 5. Pertanto fervono in questo periodo i preparativi per arruolarne i protagonisti, mentre si fanno sempre più accese le ipotesi relative ai nuovi tronisti.

Uomini e Donne: la novità per la prima volta in onda

Proprio in merito al trono del fortunato programma targato Mediaset s’inserisce la novità di cui sopra. Pare infatti che per la prima volta sull’ambìto scranno si siederà una donna transgender, ovvero un ex uomo che ha già completato il suo percorso di transizione.

Ancora top secret resta per il momento la sua identità: sappiamo solo che la prescelta dalla moglie di Maurizio Costanzo di professione fa la commessa.

Dalla trasmissione che già anni fa propose il trono gay con Claudio Sona e Mario Serpa arriva pertanto un significativo mutamento. Tutto ciò è del resto di forte attualità, soprattutto in relazione alle tematiche di questi giorni che continuano a dividere l’opinione pubblica, prima su tutte l’assai contestato Ddl Zan contro l’omotransfobia.