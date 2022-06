Ucraina, 200 giovani costretti ad arruolarsi per aver partecipato a un rave dopo il coprifuoco

In Ucraina i giovani idonei al servizio di leva se non rispettano il coprifuoco sono costretti ad arruolarsi. Fermate oltre 400 persone a Kiev.

Sebbene a Kiev si stia respirando un clima di quasi normalità grazie all’apertura dei locali, vige ancora il coprifuoco e guai a non rispettarlo. Le forze dell’ordine ucraine sono molto severe in questo caso e, se si viene beccati a trasgredire la legge con i tempi che corrono, si finisce nell’esercito.

Ucraina, 200 giovani costretti arruolarsi dopo aver violato il coprifuoco

200 ragazzi, il 26 giugno 2022, sono stati fermati dalla polizia di Kiev mentre verificava che si rispettasse il coprifuoco. Gli agenti hanno fatto controlli a tappeto nei locali notturni della capitale ucraina e hanno scoperto che molti locali oltre a non rispettare gli orari di chiusura imposti dal sindaco e dal presidente, ospitavano anche Rave party. I 200 giovani sono stati arruolati nell’esercito ucraino.

Il comunicato della polizia di Kiev

Il quotidiano la Repubblica ha riportato le parole scritte nel comunicato della polizia di Kiev. Si legge: “Di tutte le persone ispezionate, 413 hanno violato il coprifuoco. Tra questi cittadini, abbiamo verificato la presenza di idonei certificati di iscrizione agli uomini in età di leva. Di conseguenza, 219 uomini sono stati convocati all’ufficio di registrazione per l’arruolamento militare”. Al di là della violazione del coprifuoco sono stati commessi anche altri reati maggiori come il possesso di sostanze stupefacenti.