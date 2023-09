Morti e feriti in seguito all'esplosione di un drone nell'aeroporto russo di Kursk: prosegue la guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina miete nuove vittime e questa volta lo fa all’aeroporto di Khalino, nella regione russa di Kursk. Proprio lì, infatti, un drone è stato fatto esplodere qualche ora fa, come riferito da fonti interne all’intelligence ucraina.

Ucraina attacco all’aeroporto di Kursk: il drone

‘Rbc-Ucraina’ riporta gli ultimi avvenimenti circa la guerra in Ucraina, arrivata ormai a superare i 570 giorni. Nella mattinata di oggi un drone è stato fatto atterrare in sicurezza all’aeroporto di Khalino, ma il dramma era alle porte. Nei minuti successivi, infatti, le autorità, tra i quali c’erano i comandanti dell’aviazione e gli ufficiali dell’Fsb, si sono avvicinati al velivolo senza pilota per scattare delle foto e ispezionarlo, quando questo è improvvisamente esploso.

Ucraina attacco all’aeroporto di Kursk: morti e feriti

La grande esplosione ha causato danni inimmaginabili: fonti ucraine parlano di diversi morti e feriti. Contestualmente, sempre i generali di Kiev hanno fatto sapere che questa notte nuove esplosioni sono state udite a Sebastopoli e altre ancora nel distretto di Beryslav, nella regione meridionale di Kherson. Il governatore ucraino Oleksandr Prokudin, ha anche aggiunto che uno degli ordigni ha distrutto un edificio residenziale della zona.