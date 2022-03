Ucraina, morto il piccolo Semyon, fratello di Polina

Famiglia ucraina distrutta: è morto anche il fratello di Polina, il piccolo Semyon aveva solo 5 anni.

Morto anche il fratello di Polina, il piccolo Semyon. Il bimbo aveva solo 5 anni. Per chi non lo sapesse, Polina era una bambina ucraina di 10 anni, morta nel corso dei bombardamenti a Kiev. Il fratellino Semyon aveva riportato gravi ferite ed era ricoverato in terapia intensiva presso l’Okhmatdyt Children’s Hospital.

Il bambino è peggiorato e alla fine il suo cuore ha cessato di battere. Una famiglia sterminata quella di Polina e Semyon, anche i loro genitori sono infatti deceduti. L’unica superstite è la sorella più grande, Sofia (13). Come informa il Telegraph, Semyon era giunto in ospedale in condizioni molto critiche.

Ciao Semyon: morto anche il fratello di Polina

Le condizioni fisiche di Semyon erano disperate, tanto che il bimbo era costretto a respirare con l’ausilio di un ventilatore.

Assieme a lui c’era la sorella maggiore Sofia, l’unica sopravvissuta dei tre bambini e dell’intera famiglia. Al momento la ragazzina è ancora viva, ma anche lei è ricoverata in gravi condizioni. Ci si augura che almeno Sofia possa sopravvivere. La 13enne non è ancora consapevole che la sua mamma, il suo papà e i suoi fratellini non ci sono più.

Sofia, l’unica sopravvissuta della famiglia

Durante il conflitto tra Russia e Ucraina (che rischia nel futuro prossimo di degenerare) ha perso oltre ai fratelli Polina e Semyon anche i genitori Anton Kudrin e Svetlana Zapadynskaya. Mentre erano in auto, Sofia e i suoi cari sono stati travolti da una raffica di proiettili.