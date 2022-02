Ucraina, Salvini: “Appoggeremo aiuti militari ma preferisco la pace, pronti ad accogliere profughi”

Il leader della Lega Salvini si è detto in disaccordo con l'invio di aiuti militari all'Ucraina: il partito sosterrà comunque le richieste di Draghi.

Intervenuto a Mattino Cinque, Matteo Salvini ha annunciato che la Lega appoggerà qualsiasi richiesta di Draghi di aiuti militari all’Ucraina pur preferendo “non rispondere alle bombe con le bombe“. Queste le sue parole: “Bisogna fare di tutto per fermare una guerra e per salvare donne e bambini.

Da giorni ci stiamo attivando per attivare i corridoi umanitari lavorando con ambasciate, associazioni, sindaci e governatori. Questi sono profughi veri e l’Italia sarà una seconda casa per migliaia di cittadini ucraini.

Bisogna valutare se alle bombe bisogna rispondere con le bombe. Ho apprezzato enormemente le parole del Santo Padre che chiede dialogo, confronto e ascolto. Chiaramente è il momento dell’unione e non ci si può dividere, per cui ogni richiesta che Draghi porterà oggi in Consiglio dei Ministri la Lega la appoggerà.

Se siamo d’accordo? Io preferisco la pace. Ogni scelta va ponderata e valutata“.