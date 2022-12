Ucraina, scoperta la camera di tortura per i minori a Kherson

Dopo Bucha e Irpin, le autorità ucraine hanno scoperto una camera di tortura per i minori a Kherson in un centro di detenzione russo.

A riferirlo è stato il Governo di Kiev che ha appreso la devastante informazione da alcuni ex detenuti.

Pare che una “camera di tortura per i minori” sia stata scoperta a Kherson, città ucraina occupata dai russi. La notizia è stata confermata dal commissario per i diritti umani del Parlamento di Kiev, Dmytro Lubinets. Il commissario, secondo quanto riportato da Kyiv Independent, ha dichiarato: “È vero abbiamo registrato per la prima volta la tortura di minori.

Credevo non fosse possibile trovare il peggio dopo Bucha e Irpin”.

Testimonianze ed ex prigionieri

In considerazione delle informazioni sinora diffuse, sembrerebbe che in un centro di detenzione dei russi istituito a Kherson fosse stata allestita anche una cella per i minori. A riferirlo sono stati alcuni prigionieri che hanno svelato l’esistenza della camera delle torture alle autorità ucraine. Alla luce delle testimonianze raccolte, si è anche scoperto che la stanza era stata ribattezzata dagli altri detenuti con l’espressione “cella dei bambini”.

Dopo averli rinchiusi, i russi davano ai bambini poca acqua e poco cibo e ripetevano loro che i genitori li avevano abbandonati per salvarsi e che non avrebbero mai più fatto ritorno a casa. Il commissario Lubinets, inoltre, ha raccontato che un ragazzo di 14 anni è stato portato nella cella per aver scattato una foto a un equipaggiamento russo severamente danneggiato.