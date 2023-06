La UEFA ha deciso di introdurre il Var a partire dai quarti di finale dell’Europeo under 21 dopo i clamorosi episodi arbitrali di Italia-Francia.

La decisione presa dalla UEFA dopo Italia-Francia

Dopo le clamorose sviste arbitrali e gli evidenti errori del direttore di gara olandese, Allard Lindhout, durante Francia-Italia – partita valida per il primo turno della fase a gironi degli Europei Under 21 – la UEFA ha deciso di introdurre il VAR a partire dai quarti di finale della manifestazione.

Una decisione presa proprio a seguito della gara persa dagli Azzurrini contro i francesi, a causa di errori che sarebbero stati risolti se solo fosse stato consentito l’utilizzo della tecnologia in campo. Fra tutti, i più evidenti sono il tocco di mano in area di Kalulu, che avrebbe concesso un calcio di rigore all’Italia, e il gol clamorosamente non convalidato sul colpo di testa di Raoul Bellanova.

Perché non usufruire subito di Var e GLT?

Inspiegabilmente la Uefa aveva deciso di far giocare gli Europei Under 21 senza VAR e Goal Line Technology. Ora è arrivato il passo indietro, che perà sa di beffa per l’Italia, anche perché dimostra come non ci fosse alcuna spiegazione logica per far svolgere questo torneo senza l’utilizzo della tecnologia in campo.

Non c’era infatti alcun impedimento in Georgia e Romania – Paesi organizzatori del torneo – dal punto di vista strutturale per iniziare gli Europei con il VAR e la Goal Line Technology.