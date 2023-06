Europei U21, Francia-Italia 2-1: Espulso Badé. "Bleus" in dieci

È iniziata Francia-Italia, partita valida per il campionato europeo Under 21. Particolarmente pericolosa la squadra d'oltralpe.

È iniziato il match valido per i gironi degli europei Under 21, Francia-Italia. La partita è entrata subito nel vivo e già al 22esimo i blues hanno segnato la rete del vantaggio. Nel secondo frangente del primo tempo sono gli azzurrini a trovare la via del pareggio con Pellegri. Ricordiamo che le due squadre si sono affrontate faccia a faccia in altre tre occasioni: nel 1988, nel 1994 e nel 1996 (segnò un giovane Francesco Totti). Chi vincerà?

Europei Under 21, le formazioni ufficiali di Francia-Italia

Di seguito le due rose che scenderanno in campo: