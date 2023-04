Ufo avvistato in cielo da una modella, il video girato durante un viaggio in aereo

Ufo avvistato in cielo da una modella, il video girato durante un viaggio in ...

Una modella colombiana ha avvistato un Ufo in cielo mentre stava facendo un viaggio in aereo: la clip è diventata virale sui social.

Il video di un probabile Ufo he volteggia furiosamente nel cielo è diventato virale sui social: l’oggetto non identificato è stato avvistato da una modella che ha filmato la scena mentre stava facendo un viaggio in aereo.

La modella colombiana Valentina Rueda Velèz ha raccontato di aver avvistato un oggetto non identificato mentre stava viaggiando a bordo di un aereo. La giovane donna, incuriosita e affascinata dalla singolare sagoma dell’oggetto volante che le si è palesato dinanzi, ha deciso di immortalare il fenomeno con un video.

Nel breve filmato realizzato dalla modella, si vede un mezzo aerospaziale che pare addirittura sfiorare a gran velocità l’aereo sul quale stava viaggiando.

Le immagini diventate virali online

Nella clip, il presunto UFO compare sfoggiando un volo ondulatorio, pieno di virate improvvise e sembra essere in grado di restare sospeso nell’aria a motori apparentemente spenti. Nel corso degli anni, sono centinaia gli avvistamenti simili a quello segnalato dalla modella colombiana che rimandano più o meno ai famigerati dischi volanti.

Nonostante il fascino esercitato sulla popolazione mondiale dallo spazio e dalla possibile scoperta di forme di vita extraterrestri, è più plausibile che simili oggetti siano in realtà delle nuove tecnologie militari di riferimento ai singoli Paesi. Oggetti, quindi, che devono restare segreti per questioni di sicurezza nazionale legati ai singoli Stati.