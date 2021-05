“Ulisse” di Alberto Angela: sospeso a causa dell’emergenza Covid, fan in rivolta. La Rai chiarisce

Ha scatenato la rivolta dei Fan, la notizia di "Ulisse" sospeso, immediato l'intervento di Stefano Coletta per chiarire le cause, c'entra l'emergenza Covid

I fan del programma “Ulisse” condotto da Alberto Angela, nella giornata dell’8 maggio 2021 si sono mobilitati sui social, scatenando numerose polemiche, dopo l’uscita delle notizie relative al previsto cambio di programmazione nel palinsesto di Rai 1 per la serata di mercoledì 12 maggio, che causerà uno slittamento del consueto appuntamento culturale settimanale.

“Ulisse” di Alberto Angela sospeso

Nella giornata dell’8 maggio 2021, i fan di Alberto Angela si sono scatenati su Twitter e sul web in generale, alla notizia che la puntata di “Ulisse”, che si sarebbe configurata come una riedizione del Gattopardo, prevista per il 12 maggio 2021, non andrà in onda.

Subito si è parlato sul web di uno “Stop” definitivo del programma e dunque di una chiusura anticipata di “Ulisse”, causata dal calo di ascolti che è stato registrato in quest’edizione.

La concorrenza effettivamente in queste settimane ha battuto Alberto Angela, ma alla base delle motivazioni che hanno spinto la Rai a sospendere la messa in onda del programma culturale, non c’è l’auditel.

“Ulisse” sospeso: il chiarimento sulla pagina social

In seguito al susseguirsi delle numerose polemiche sulla sospensione della messa in onda di “Ulisse“, operate dei fan, nella giornata odierna, sulla pagina Facebook del programma condotto da Alberto Angela, è stato pubblicato un post ad hoc, per chiarire per bene le cause del cambio di programmazione previsto per mercoledì 12 maggio, quando al posto di “Ulisse” andrà in onda una replica de “Il commissario Montalbano“.

Ecco il contenuto del post pubblicato sulla pagina di “Ulisse“:

“Carissimi, abbiamo in serbo per voi nuove sorprese. Tutta la squadra del programma è al lavoro. L’emergenza Covid ci ha obbligati a rallentare il ritmo della produzione ma stiamo preparando le due ultime puntate della serie di quest’anno. Due puntate inedite, del tutto nuove. La prima è dedicata a San Francesco e a Chiara, due protagonisti del Medioevo, santi e ribelli. Ne racconteremo la storia muovendoci nei luoghi in cui tutto è accaduto. La seconda affronta un tema di grande attualità: la crisi climatica che stiamo attraversando. Quali le cause? Siamo ancora in tempo ad evitare che la situazione precipiti? Cosa possiamo fare? Anche la riedizione del Gattopardo sarà recuperata il più presto possibile. Come potete immaginare, abbiamo lavorato in piena emergenza e stiamo ultimando le nuove puntate. #Ulisse sta tornando. A prestissimo! Seguiteci con l’affetto di sempre.

“Ulisse” sospeso: il tweet di Stefano Coletta

In queste ore sulla questione della sospensione della programmazione di “Ulisse”, si è espresso anche il Direttore di Rai1, Stefano Coletta, che ha pubblicato un tweet sul suo profilo social, per spiegare le motivazioni del cambio nel palinsesto.

Ecco le sue parole:

“Alberto Angela e il team di Ulisse sono al lavoro per le ultime due nuove puntate del ciclo primaverile dedicate a San Francesco e all’ambiente. Alcuna sospensione del programma! Solo un piccolo ritardo nella preparazione causa emergenza covid. Ulisse non si tocca e torna presto!“

Dunque Stefano Coletta ha rassicurato i fan di Alberto Angela, nessuno stop per “Ulisse”, programma di successo di Rai 1 che negli anni ha saputo conquistare il pubblico di tutte le età, diventando un appuntamento molto amato e atteso dai telespettatori.