Anche Alberto Angela si è unito al coro di personaggi famosi che hanno lanciato un appello per l'emergenza Coronavirus.

La situazione d’emergenza causata dalla diffusione del Coronavirus in Italia è precipitata negli ultimi giorni, e per questo il premier Conte ha deciso estendere la zona rossa non solo alle regioni del Nord, ma anche al resto d’Italia. Alberto Angela, come molti altri vip, ha esortato i suoi fan a restare in casa.

Alberto Angela: l’appello

Sono tante le celebrità e i vip che si sono espressi a proposito del Coronavirus. Alberto Angela ha esortato il suo pubblico a restare a casa, attenendosi alle norme del governo previste per prevenire il contagio.







“È un virus molto subdolo, che rimane in silenzio molto tempo prima di emergere, come uno squalo in acqua, e allora noi non entriamo in acqua” ha dichiarato Alberto Angela. Il famoso divulgatore scientifico ha anche consigliato, a coloro che non devono lavorare o studiare, di trascorrere il tempo leggendo, guardando film o documentari.

Alberto Angela ha sottolineato che il tempo per cui sarà necessario fare questo sacrificio è tutto sommato limitato, e se davvero tutti si atterranno alle direttive il virus verrà finalmente debellato.

L’intero paese è zona rossa e il premier Giuseppe Conte ha chiesto ai cittadini italiani di evitare qualsiasi spostamento non necessario (solo quelli per lavoro, salute o assistenza dunque). Alberto Angela non è l’unico ad aver lanciato appelli ai suoi fan in questo difficile momento: oltre a lui anche Chiara Ferragni (che ha lanciato una raccolta fondi con Fedez), Caterina Balivo e tanti, tantissimi altri.