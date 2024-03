Ultraleggero si schianta nel giardino di una casa: coniugi morti

L'aeroplano è precipitato nel Trevignano poco dopo il decollo. Le vittime sono una coppia di marito e moglie, lui era un ex pilota militare

Questa mattina, sabato 23 marzo 2024, verso le ore 11:00, si è verificato un tragico incidente aereo a Trevignano, dove un velivolo ultraleggero è caduto schiantandosi nel giardino di una casa. A bordo si trovava una coppia di coniugi, ovvero il tenente colonnello in pensione dell’Aeronautica Militare, Lanfranco De Gennaro, e sua moglie Lucia Buccieri, entrambi 71enni e deceduti nell’impatto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri, per avviare le indagini e ricostruire le cause dell’incidente.

Schianto ultraleggero, la dinamica dell’incidente

Stando alle informazioni iniziali, il tragico incidente ha coinvolto un velivolo ultraleggero decollato dal campo di volo di San Gaetano a Montebelluna, poco distante da Trevignano. Il velivolo, per ragioni ancora da chiarire, si è schiantato nel giardino di un’abitazione nel vicolo Alpini.

Gli interventi immediati dei vigili del fuoco di Montebelluna, del SUEM e dei Carabinieri purtroppo non hanno potuto evitare il peggio: la coppia, Lanfranco De Gennaro e sua moglie Lucia Buccieri, hanno perso la vita sul colpo.

Le testimonianze

Testimoni oculari hanno riferito di aver udito rumori insoliti provenienti dal motore dell’aereo prima dell’incidente. Le autorità competenti stanno ora indagando per comprendere le cause precise di questo tragico evento, che ha colpito profondamente la comunità locale e lasciato un segno indelebile nelle vite dei familiari delle vittime.

Incidente ultraleggero, inchiesta aperta dall’Ansv

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha avviato un’inchiesta in seguito all’incidente aereo avvenuto nella zona di Treviso, dove un ultraleggero è precipitato, causando la morte di due persone. Il velivolo coinvolto nell’incidente è stato identificato come un ultraleggero P2002 con il codice di identificazione I-9681, che aveva decollato da Montebelluna.

Un investigatore dell’ANSV si è immediatamente recato sul luogo dell’incidente per condurre un sopralluogo e collaborare con le autorità investigative locali. L’obiettivo principale di questa indagine è quello di determinare le cause esatte dell’incidente e individuare eventuali fattori che abbiano contribuito alla tragedia.