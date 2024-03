Gisella Cardia, la veggente di Trevignano Romano che dice di avere statuette che lacrimano e di vedere la Madonna che le consegna messaggi, nella giornata di ieri aveva i guanti e, sotto di questi, nasconderebbe le stimmate. Gli scienziati del Cicap, Luigi Garlaschelli e Armando De Vincentis, hanno spiegato come santoni e veggenti creano stimmate e dermografie e il perché fino ad oggi, in condizioni di controllo, nessuno ha dimostrato di averesul proprio corpo qualcosa di sovrannaturale.

Ecco come fanno santoni e veggenti a crearsi le stimmate

Luigi Garlachelli e Armando De Vincentis, che fanno parte del Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, hanno spiegato come fanno questi santoni e veggenti a crearsi le stimmate: “Il modo per accertare che si tratti di un evento sovrannaturale e inspiegabile è semplice: basta condurre un’osservazione controllata, ossia chiudere una mano del presunto stimmatizzato in un guscio trasparente, che non può essere aperto e stare con lui 24 ore su 24, seguirlo ovunque. A distanza di tempo controllare la mano, per vederne l’evoluzione fisiologica. Il problema è che queste persone non si lasciano osservare e uno studio di questo tipo con questi metodi non ha mani portato a risultati sovrannaturali”

Madonna di Trevignano: parlano gli scienziati

I due scienziati hanno anche parlato di Gisella Cardia: “Qualora volesse far analizzare le proprie stimmate per verificarne l’autenticità, noi siamo disposti a farlo ma con metodi che stabiliamo noi. Sappiamo che sulla vicenda c’è una Commissione diocesana in corso e la rispettiamo, così come rispettiamo i tempi della Chiesa cattolica, che sono diversi da quelli della scienza e della stampa. Per quanto riguarda un nostro parere, dalle foto che abbiamo visto, le stimmate di Cardia sono palesemente finte, così come le dermografie sulle braccia, che sembrano fatte col pennarello. Tuttavia per esprimerci dovremmo esaminarla, ma non possiamo per il momento che avere uno scetticismo di fondo“.

