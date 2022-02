Un 55enne si finge donna su Internet, chiede foto sexy e poi ricatta la vittima

Un uomo del Modenese si finge donna su Internet, chiede foto sexy ad un operaio 46enne della Sardegna e poi ricatta la vittima che però lo denuncia

Tentativo di ricatto a luci rosse in Sardegna, dove un 55enne della provincia di Modena si finge donna su Internet, chiede foto sexy e poi ricatta la vittima. Come? Con un falso profilo ha adescato un altro uomo e lo ha convinto a spogliarsi e a fare scatti hard che poi si è fatto inviare e che ha usato come perno per estorcere denaro.

Si finge donna su Internet e fa scattare la trappola contro un uomo che gli aveva mandato foto a luci rosse

A mettere fine a quel ricatto però ci hanno pensato i carabinieri della Territoriale di Villacidro, nel sud dell’isola, che hanno avviato indagini ed individuato il responsabile. Il 55enne censito dai militari è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Indagine lampo dei Carabinieri e denuncia per truffa aggravata e profili connessi

Sul suo capo ora grava una presunzione di reato per truffa aggravata. Secondo quanto spiegano i media tutto aveva avuto inizio nel mese di novembre 2021. In quelle circostanze la finta donna aveva adescato la sua vittima, un operaio di 46 anni, e si era finto una giovane ed avvenente donna.

La prima richiesta estorsiva: 2mila euro da versare su una carta ma la vittima lo ha fatto scovare

Dopo aver ottenuto foto in cui il 46enne era ritratto nudo e in pose inequivocabili lo aveva ricattato, chiedendo soldi altrimenti avrebbe divulgato quelle foto online.

La prima richiesta era stata di 2mila euro da accreditare su una carta. IL 46enne si è immediatamente rivolto ai carabinieri e dopo la denuncia del 15 novembre scorso i militari hanno operato fino a rintracciare il responsabile. Le indagini stanno cercando di individuare anche eventuali complici.