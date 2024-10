Tragico incidente a Morrovalle: uomo di 81 anni muore schiacciato da un aratro nel suo capannone

Durante l’organizzazione di alcuni strumenti nel suo capannone, un aratro per trattore, posizionato in equilibrio su un muro, gli è precipitato addosso provocandone la morte. Questo tragico episodio si è verificato a Morrovalle, nella provincia di Macerata, dove un uomo di 81 anni ha perso la vita all’interno della sua struttura. La moglie, preoccupata, è entrata nel capannone per cercarlo e ha scoperto il suo corpo senza vita