Il liceo scientifico Bottoni di Milano ha deciso di testare un’opzione destinata a fare discutere: l’istituto ha infatti scelto di abolire le pagelle.

Pagelle abolite in una scuola di Milano: l’esperimento

Al momento l’abolizione delle pagelle nell’istituto è una semplice sperimentazione e non è dunque detto che sia una possibilità destinata a rimanere per sempre. Le motivazioni dietro a questa scelta sono legate alla necessità di evitare la corsa ai voti dei ragazzi in questo primo quadrimestre, spingendoli così a studiare non tanto per un numero ma piuttosto per il loro arricchimento culturale e personale. Il sistema classico, fino ad oggi sempre applicato dalla scuola, sarebbe alla base di problemi di ansia e di stress da parte dei ragazzi.

La proposta della preside

L’idea era in realtà già stata proposta in tempi non sospetti nell’Istituto Marco Polo di Firenze. La preside del Bottoni ha presentato la sua proposta in collegio docenti, promettendo però ai genitori dei ragazzi colloqui più frequenti per aggiornarli sul loro rendimento. La medesima scuola ha inoltre annunciato di avere organizzato corsi di recupero in più momenti nel corso dell’anno e non soltanto a gennaio. Per una classe terza dell’istituto, infine, sarà prevista una didattica completamente senza voti realizzata in collaborazione con l’università Bicocca.