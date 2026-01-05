Un padre di 89 anni commette un omicidio: uccisa la figlia a Castelnuovo Rangone

Un grave episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. L’anziano Eros Canepari<\/strong>, di 89 anni, ha ucciso la figlia Monica<\/strong>, di 63 anni, colpendola ripetutamente con un martello. Questo tragico evento ha suscitato shock e incredulità tra i residenti del quartiere.<\/p>

La dinamica dell’omicidio è stata svelata grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri<\/strong>, allertati da una vicina che aveva udito le grida disperate della vittima.

Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, hanno trovato Monica in gravi condizioni a causa dei colpi inferti dal padre. La scena ha rivelato non solo l’atto di violenza, ma anche la complessità delle relazioni familiari coinvolte.<\/p>

La scena del crimine e le indagini<\/h2>



Il crimine si è consumato in un appartamento situato al piano terra di un condominio. All’interno dell’abitazione era presente anche la madre di Monica, una donna di 87 anni, che è rimasta illesa. È stata poi assistita dai medici dell’ospedale di Modena – Baggiovara. Nel frattempo, Eros Canepari è stato arrestato in quasi flagranza<\/strong> di reato e attualmente si trova sotto sorveglianza sanitaria in ospedale.<\/p>

Stato di salute mentale dell’anziano<\/h3>



Le indagini hanno rivelato che l’uomo era già da tempo in cura presso un centro di salute mentale<\/em> locale. Questo aspetto ha sollevato interrogativi sulle sue condizioni psicologiche e sull’eventuale incapacità di gestire le proprie emozioni e impulsi. Inoltre, nel settembre scorso, i Carabinieri avevano già provveduto al ritiro precauzionale di una pistola legalmente detenuta a causa del suo stato mentale.<\/p>

Contesto e riflessioni sociali<\/h2>



Questo tragico evento non è isolato: la provincia di Modena ha recentemente visto altri casi di omicidi familiari, evidenziando una tendenza preoccupante. In aprile, un uomo anziano aveva ucciso la moglie malata e il figlio disabile, per poi suicidarsi. Un altro caso, avvenuto a Castelfranco Emilia, ha visto un 92enne commettere un gesto simile nei confronti della moglie.<\/p>

Queste vicende pongono in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alla salute mentale degli anziani e alla prevenzione della violenza domestica. È fondamentale che le istituzioni e i servizi sociali si attivino per garantire che situazioni di fragilità non sfocino in atti estremi. La comunità è chiamata a riflettere su questo tema, cercando soluzioni per evitare che episodi simili possano ripetersi.<\/p>