Una donna che indossa un perizoma apparentemente "invisibile" è diventa il centro di una polemica su TikTok.

Sul noto Social Network TikTok spunta un video che fa molto discutere. Una donna è stata ripresa mentre faceva un bagno in piscina con un costume perizoma praticamente “invisibile”. L’utente che ha condiviso il video ha chiesto agli ai suoi seguaci cosa ne pensassero.

Un perizoma “invisibile” scatena una polemica su TikTok: “È appropriato?”

Il mondo del web, come al solito, si è diviso in coloro che hanno criticato la donna in perizoma e coloro che invece hanno apprezzato e difeso la stessa. Alla domanda: “È appropriato?“, molti utenti si sono detti indignati in quanto erano presenti famiglie con bambini. Tra i commenti si legge infatti: “Si chiama avere rispetto per gli altri e la loro famiglia, questo mondo non ce l’ha più“.

Qualcuno difende la donna in perizoma

L’utente che ha condiviso il video ha sottolineato che la donna con il perizoma “invisibile” era bellissima ma che forse il suo modo di vestire, per la presenza dei bambini, è stato un po’ inappropriato. Tra i difensori della protagonista del video un utente ha fatto notare che “la gente continua a dire che ci sono bambini in giro ma ai bambini non importa.

Le donne sono solo preoccupate che i loro mariti guardino“.