Un uomo si aggirava armato in un asilo di Napoli ma il personale è intervenuto allontanandolo. Non ci sono stati feriti.

Paura al Vomero, dove un uomo armato ha fatto irruzione in un asilo. Lo sconosciuto aveva con sé un coltello e non è chiaro cosa volesse fare all’interno della struttura.

Uomo armato in un asilo a Napoli

Paura in un asilo di Napoli, nel quartiere del Vomero. Qui un uomo armato di coltello ha fatto irruzione in un asilo seminando il panico.

I bidelli però hanno capito subito la sua potenziale pericolosità e così sono riusciti a bloccarlo e allontanarlo. Il dirigente scolastico ha poi presentato un esposto ai carabinieri dove denunciava il fatto.

La stessa struttura era stata citata in tv per alcune abitazioni di ex bidelli occupate da abusivi ma al momento non esistono collegamenti fra le due vicende.

Cosa è successo nell’asilo nido di Napoli

Le indagini sono solo all’inizio e le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire cosa è accaduto. L’uomo, di cui non sappiamo l’identità, sarebbe entrato all’interno dell’asilo Ignazio di Loyola, raggiungendo un’aula.

Però è stato bloccato dal personale scolastico prima di riuscire a entrarvi. Allontanato dalla struttura, non avrebbe detto una parola né fornito spiegazioni sul motivo del gesto.

Stando alle parole di alcuni genitori dei piccoli alunni, aveva con sé un coltello ma questa circostanza non è stata al momento confermata dai carabinieri che lavorano al caso.

I bidelli che lo hanno fermato hanno detto agli agenti che l’uomo ha chiesto loro di poter parlare con il preside, poi approfittando dell’orario di ingresso dei bambini, ha eluso la sorveglianza dell’asilo di Napoli ed è entrato.

Una volta bloccato, ha detto parole confuse sul motivo del gesto e poi si sarebbe allontanato spontaneamente.