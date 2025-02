Un evento inaspettato

La storia di Laura Micelli, una madre di 38 anni, ha dell’incredibile. Sabato sera, mentre si trovava a casa da sola con i suoi cinque figli, ha dovuto affrontare una situazione che nessuna madre si aspetterebbe: partorire in casa. Con il marito Paolo Ruiu al lavoro e l’ambulanza in arrivo, Laura ha dimostrato una calma e una lucidità sorprendenti, gestendo la situazione con grande determinazione.

La preparazione al parto

Quando ha avvertito le prime contrazioni, Laura non si è lasciata prendere dal panico. Ha continuato a prendersi cura dei suoi bambini, cambiando il più piccolo e mettendo a letto i due più piccoli. Ha poi acceso la televisione per intrattenere i tre figli più grandi, mentre nel frattempo ha contattato il 112 per richiedere un’ambulanza. Tuttavia, la situazione si è rapidamente aggravata e Laura ha capito che non c’era tempo da perdere.

Il parto in bagno

Con le contrazioni che diventavano sempre più forti, Laura si è diretta verso il bagno. Ha steso degli asciugamani sul pavimento e, seguendo l’istinto materno, si è preparata a dare alla luce il suo sesto figlio. “Dopo aver composto il 112, ho spiegato all’operatore cosa stava succedendo e gli ho chiesto di mandare un’ambulanza”, ha raccontato. Ma la situazione era ormai insostenibile e, con grande coraggio, ha partorito Gabriele, un neonato di 3 chili e 280 grammi.

Un momento di paura

Nonostante la gioia del parto, Laura ha dovuto affrontare un momento di grande paura. Il neonato era cianotico e sembrava non respirare. Con prontezza, ha notato che il cordone ombelicale era attorcigliato attorno al collo del bambino. Con grande determinazione, ha rimosso i giri di cordone e ha stimolato il piccolo, fino all’arrivo dell’ambulanza. “A quel punto è arrivata l’ambulanza ed è arrivato mio marito”, ha spiegato Laura, sottolineando l’importanza del supporto familiare in un momento così critico.

Un esempio di resilienza

Questa storia non è solo un racconto di un parto straordinario, ma un esempio di resilienza e coraggio. Laura ha dimostrato che, anche nelle situazioni più difficili, l’istinto materno e la determinazione possono fare la differenza. Dopo il parto, i soccorritori hanno provveduto a tagliare il cordone ombelicale e a trasportare Laura all’ospedale di Monfalcone, dove ha ricevuto le cure necessarie. La sua esperienza è un richiamo a tutte le madri, mostrando che, anche nei momenti di crisi, la forza interiore può guidare verso la salvezza.