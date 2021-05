Una strada, un amore: trama completa, cast, attori del film da non perdere in onda su La7

"Una strada, un amore" (Hanover Street) è il film di Hyams in onda su La7: nella Londra colpita dai bombardamenti prende vita una nuova storia d'amore.

Harrison Ford è tra i grandi protagonisti di “Una strada, un amore”, il film in onda su La7. Ambientato a Londra ai tempi della Seconda guerra mondiale, i conflitti che hanno dilaniato l’umanità sono la cornice di una storia d’amore non priva di peripezie e colpi di scena.

Una strada, un amore: la trama

Non solo le piattaforme digitali più gettonate propongono grandi film assolutamente imperdibili. Oltre alle visioni streaming su Amazon e le splendide serie tv di Netflix, anche i tradizionali canali televisivi propongono opere da vedere almeno una volta. In onda su La7, “Una strada, un amore” (Hanover Street) è un film del 1979 con la regia di Peter Hyams che commuove moltissimi spettatori.

David Hallora, tenente dell’aviazione americana, si accorge dell’infermiera britannica Margaret Sellinger.

La vede mentre i tedeschi bombardano Londra, nel 1943, nel pieno della Seconda guerra mondiale. La nota per il suo fascino e il suo altruismo. Infatti, mentre le bombe cadono, Margaret soccorre i civili feriti e si prende cura di chi combatte e mette a rischio la propria vita.

Come si scoprirà in seguito, la donna è sposata con un ufficiale dell’Intelligence, Paul Sellinger, e ha una figlia. Tuttavia, l’infermiera non riesce a resistere alla passione ed è conquistata dalla bellezza dell’aviatore americano, con il quale inizia una relazione segreta che appassiona e intriga lo spettatore.

In una missione in Francia, intanto, i due uomini si trovano sullo stesso aereo. Si tratta del North American B-25 Mitchell, il quale viene abbattuto dai tedeschi.

Non mancheranno i problemi e le peripezie, ma alla fine riusciranno a portare a termine la missione e tornare sani e salvi in Inghilterra. Scoperta la verità, la storia d’amore prenderà un particolare risvolto.

Una strada, un amore: il cast e gli attori

Harrison Ford e Lesley-Anne Down sono tra i grandi protagonisti del film, “Una strada, un amore”.

Il cast è composto anche da Christopher Plummer, Alec McCowen, Richard Masur, Sherrie Newson, Shane Rimmer, Michael Sacks, Max Wall, Keith Buckley e Patsy Kensit.

Una strada, un amore: regia e produttore

Peter Hyams è regista e sceneggiatore. La fotografia è di David Watkin e il montaggio è di James Mitchell. John Barry, invece, è autore delle musiche.

La produzione è della Columbia Pictures Corporation.