Un'esplosione causata da una perdita di gas ha avuto luogo in un appartamento a Roma, provocando un infortunio.

Un'esplosione causata da una perdita di gas ha avuto luogo in un appartamento...

Un'esplosione causata da una perdita di gas ha avuto luogo in un appartamento...

Un edificio a Torrenova, vicino Roma, è stato colpito da una forte esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per rendere sicura l'area. Una persona ferita è stata portata in ospedale in stato di emergenza.