Mercoledì 26 aprile 2023, dopo una pausa di qualche giorno, torna in onda Uomini e Donne. Le anticipazioni ci dicono che sarà un appuntamento ricco di colpi di scena.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 26 aprile 2023

Dopo qualche giorno di pausa, Uomini e Donne torna in onda con una nuova puntata. Le anticipazioni di mercoledì 26 aprile 2023 ci dicono che la messa in onda si apre con Gemma Galgani. La dama torinese torna ad attirare l’attenzione perché è uscita con Giuseppe, ma non è ancora convinta di essere interessata a lui.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma al centro della scena

Gemma ha bisogno di incontrare ancora una volta Giuseppe per capire se la frequentazione può diventare qualcosa di importante. Nel frattempo, la Galgani confessa che il signor Elio continua a cercarla. La confessione della dama scatena una discussione. L’uomo sostiene di averla cercata perché vorrebbe un’amicizia. Neanche a dirlo, gli opinionisti di Uomini e Donne lo attaccano, ricordandogli ancora una volta che la trasmissione ha uno scopo ben diverso. Elio viene attaccato anche per un altro motivo: ha chiesto a Paola di uscire con lui.

Uomini e Donne, anticipazioni: il trono Classico

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 26 aprile 2023 ci dicono che la puntata prosegue con il trono di Nicole. La ragazza si è scambiata parecchie effusioni con Andrea e la cosa non va giù a Carlo. Quest’ultimo, dopo la visione dell’esterna, abbandona lo studio e Nicole lo segue per convincerlo a rientrare.