Uomini e Donne: perché non va in onda lunedì 24 aprile? Cosa va in scena al posto del programma di Maria De Filippi?

Lunedì 24 aprile Uomini e Donne non va in onda. La trasmissione di Maria De Filippi, in occasione del ponte della Festa della Liberazione, si prende qualche giorno di pausa.

Grande delusione per i fan di Uomini e Donne, che lunedì 24 aprile non assisteranno alla consueta messa in onda. Il programma di Maria De Filippi, in occasione della Festa della Liberazione, si prende qualche giorno di pausa. L’ultima puntata è stata quella di giovedì 20 aprile, visto che venerdì 21 aprile è andato in scena uno speciale di Amici.

Quando torna in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne non andrà in onda neanche martedì 25 aprile. Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda mercoledì 26 aprile, intorno alle 14:45 su Canale 5. Ovviamente, Mediaset mette in campo un’altra programmazione per intrattenere i telespettatori.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne?

Al posto di Uomini e Donne, Mediaset manda in onda due film. Lunedì 24 aprile, dalle 14:08 alle 16:02, Canale 5 trasmette la pellicola Lindstrom – La casa sul lago. Il 25 aprile, invece, dalle 14:17 alle 16:05 verrà trasmesso Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley. Per quanto riguarda il daytime di Amici, la programmazione resta invariata.