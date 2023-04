Amici, polemica per le tre esibizioni tagliate: un allievo è "raccomandato"?

Una nuova polemica ha investito Amici di Maria De Filippi. I fan lamentano che, nel corso dell’ultima puntata del Serale, sono state tagliate tre esibizioni per favorire un allievo “raccomandato”.

Amici: polemica per le tre esibizioni tagliate

L’ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi ha dato il via ad una polemica degna di nota. I fan parlano di un allievo raccomandato e lamentano il fatto che la produzione del talent mariano abba scelto di tagliare ben tre esibizioni. La messa in onda di sabato 22 aprile 2023, infatti è finita prima del solito.

Amici: perché le tre esibizioni sono state tagliate?

Nello specifico, le tre esibizioni tagliate di Amici sono quelle di Cricca, Ramon e Mattia. I tre allievi erano al ballottaggio finale per l’eliminazione, ma al posto delle loro performance è stato mostrato soltanto il momento delle carte. Quindi, i telespettatori hanno visto che Mattia si è salvato, ma non hanno potuto assistere alla sua esibizione e al voto dei giudici. Dopo questo momento si è passati direttamente all’annuncio in casetta. Al momento, non è dato sapere il motivo per cui la redazione di Amici abbia scelto di tagliare le tre performance.

Amici: chi è l’allievo raccomandato?

In attesa di scoprire perché lo staff di Amici ha preso questa decisione, quanti hanno assistito alla registrazione della puntata del Serale hanno spifferato quali sono state le esibizioni tagliate. Ramon ha fatto una variazione classica, Mattia una coreografia sulla note di It’s My Life e Cricca una canzone. Nel frattempo, i seguaci del talent hanno alimentato la polemica parlando di un allievo raccomandato. Il talento in questione sarebbe Cricca, che si è salvato anche questa volta dall’eliminazione. Secondo molti fan, il cantante sarebbe il “protetto” della De Filippi.