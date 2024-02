Sono lontani i tempi in cui Giuseppe Lago arrivava a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista. Che fine ha fatto? Oggi è un imprenditore milionario ed è sposato con una ricca ereditiera.

Uomini e Donne: che fine ha fatto Giuseppe Lago?

Era la stagione 2004/2005, quando Giuseppe Lago arrivava a Uomini e Donne come corteggiatore di Veronica Ranieri. Quando lei lo scelse, lui rifiutò finendo a sua volta sul trono. Arrivato il suo turno, ha scelto Francesca Morana che ha accettato di lasciare il programma al suo fianco. Poco dopo, la coppia ha partecipato a Vero Amore, format che ha preceduto Temptation Island. Qui Giuseppe ha conosciuto la tentatrice Erminia Castriota e ha mollato la fidanzata. Anche la relazione con lei, però, è giunta al capolinea.

Giuseppe Lago: da Uomini e Donne all’Isola dei Famosi

Dopo Uomini e Donne e Vero Amore, Giuseppe Lago è sbarcato all’Isola dei Famosi. Era il 2008 e l’ex tronista capì che il mondo dello spettacolo non poteva considerarsi un lavoro sicuro. Così si è laureato ed è diventato un imprenditore nel mondo della finanza. In pochi anni, è riuscito a diventare un milionario.

Giuseppe Lago oggi: milionario e sposato con una ricca ereditiera

Non solo sul versante professionale, Giuseppe ha svoltato anche in quello privato. Ha sposato la ricca ereditiera Elisabetta Caltagirone e ha avuto un figlio da lei, Edoardo, nato nel 2012. La coppia è riservatissima e difficilmente si concede ai riflettori.