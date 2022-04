Uomini e Donne: che fine ha fatto Ilie Maneschi?

Uomini e Donne: Ilie ha reso noto cosa è successo con Ida Platano dopo il dating show.

Che fine ha fatto Ilie Maneschi? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, apparentemente sparito nel nulla, è tornato a far parlare di sé negli ultimi tempi. Ilie ha svelato cosa è successo con Ida Platano dopo il dating show. Sembra che la produzione di UeD non abbia messo da parte il manager romano.

Al momento nello show di Maria De Filippi, Ida è al centro dei riflettori con Riccardo Guarnieri, eppure qualche tempo fa la dama bresciana stava avendo una frequentazione molto profonda con Ilie Maneschi. Ma cosa era successo? Ebbene, al suo tempo Ida, nonostante avesse dichiarato di non reputare particolarmente attraente il 47enne, aveva confessato di provare tuttavia interesse nei suoi confronti.

Uomini e Donne: perché Ilie non appare più?

A chiarire la verità su Ilie Maneschi è stato proprio il diretto interessato tramite una lettera a IsaeChia. Sembra che la produzione di Uomini e Donne non abbia messo da parte il cavaliere, ma sarebbe stato quest’ultimo a volersene andare. Ilie ha spiegato: “La mia reticenza alla trasmissione (sarei voluto scappare già dal primo giorno), il mio non sentirmi adeguato a certe realtà nelle quali non sarei riuscito a snaturare il mio essere”.

La madre ha avuto un incidente

Ilie Maneschi ha poi parlato di alcuni problemi personali: “Mia madre il giorno del casting fece un incidente stradale” e ancora: “Oggi la sua salute, già compromessa, è peggiorata”. Il 47enne ha precisato di avere avuto, inoltre, problemi dal punto di vista lavorativo.

L’epilogo con Ida Platano

Riguardo al rapporto con Ida Platano, Ilie Maneschi ha riferito: “Volevo accompagnare Ida in aeroporto, lei sarebbe dovuta tornare a Brescia prima della fine della registrazione” e quindi: “Giunti a Fiumicino Ida perde il volo e rimango con lei fino all’imbarco successivo”.

Ilie ha poi romanticamente precisato: “Il tramonto, noi così vicini, era tutto perfetto perché scattasse qualcosa, ma abbiamo preferito non toccarci”. Platano sarebbe stata triste all’idea di non rivedere più il 47enne a Uomini e Donne: “Ha pianto al telefono con me: ha capito che non sarei potuto mai più tornare in trasmissione per continuare la mia conoscenza con lei”.