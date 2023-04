Uomini e Donne: come è cambiato negli anni il programma

In 25 anni di messa in onda, Uomini e Donne di Maria De Filippi ha subito drastiche trasformazioni: come è cambiato il programma negli anni?

La prima puntata di Uomini e Donne è stata trasmessa nel 1996: a distanza di un quarto di secolo da suo debutto sul piccolo schermo, come è cambiato il programma ideato e condotto da Maria De Filippi?

Uomini e Donne: come è cambiato il programma negli anni

In onda su Canale 5 dal 1996, Uomini e Donne è stato ideato proprio da Maria De Filippi che lo conduce da ben 25 anni. In un primo momento, il format era nato come una sorta di “versione adulta” di Amici che, sul finire del secolo scorso, era un programma dedicato all’analisi di tematiche e problemi giovanili, al quale prendevano parte diversi ragazzi con le loro storie. Seguendo questo modello, anche Uomini e Donne inizialmente ha portato in tv coppie che raccontavano le loro relazioni e affrontavano le proprie difficoltà con il pubblico in studio.

A distanza di appena cinque anni, tuttavia, anche se lo show ha conservato il nome, il contenuto è drasticamente mutato. Come è cambiato, quindi, il programma nel tempo?

Le accuse rivolte al dating show e le proteste del Moige

La rivoluzione del format è giunta a compimento nel 2001, cominciando ad assumere le caratteristiche che oggi tutti conoscono con l’introduzione del Trono Classico, del Trono Over e, negli ultimi anni, anche del Trono gay e transgender. Dopo la trasformazione, tuttavia, molti si scagliarono contro il programma. Le tante accuse che erano già state rivolte alla trasmissione in versione talk show, infatti, si moltiplicarono in modo esponenziale con l’avvento della versione dating show.

A sollevare polemiche furono soprattutto il comportamento dei protagonisti, troppo spesso aggressivi e propensi allo scontro, e i messaggi considerati diseducativi.

Il Movimento Italiano Genitori (Moige), infatti, ha spesso puntato il dito contro il programma, invocandone a gran voce la chiusura. Il prodotto televisivo targato Mediaset, tuttavia, è arrivato fino al 2023 nonostante dai più venga considerato “tv spazzatura”. A questo proposito, anche se recentemente è stato riscontrato quale calo negli ascolti, il dating show di Maria De Filippi continua ad appassionare milioni di italiani e a tenerli incollati allo schermo ogni giorno.

