Sabrina Ghio è tornata a parlare del suo stato di salute sul suo Instagram. L’ex tronista ha detto che la terapia le sta provocando qualche problema.

Per Sabrina Ghio non è un momento molto facile. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, proprio nelle scorse ore ci ha tenuto ad aggiornare tutti i suoi followe sulle sue condizioni di salute. Come molti ricordano, la protagonista del programma di Maria De Filippi, proprio agli anni del 2021, aveva scoperto, durante una visita di controllo, di avere un tumore allo stadio iniziale.

Da quel momento per lei iniziano dei mesi assai difficili. È iniziato un periodo fatto di medicine, cure e terapie varie. Fortunatamente, il male è stato preso giusto in tempo e la Ghio ha evitato che questa massa potesse, nel giro di quattro o cinque mesi, trasformarsi in un tumore maligno.

La malattia di Sabrina Ghio

Non sono stati dei mesi facili per Sabrina. Dopo aver iniziato le cure, si è sottoposta anche ad una serie di operazioni.

In particolare, la Ghio ha fatto una serie di operazioni con il laser per cercare di evitare il peggio. Non è mancata l’ansia, il panico e lo stress. Oltre le terapie e la presenza dei dottori, probabilmente, la “cura” più grande è stata l’amore delle persone che la vogliono bene. Come i suoi follower, che la seguono costantemente e con affetto sui suoi social, ricordano, Sabrina è stata protagonista anche di un romantico momento.

La proposta di matrimonio a Sabrina Ghio

Il suo compagno, infatti, le ha fatto una romantica proposta di matrimonio. Grazie all’amore, insomma, Sabrina ha trovato la forza di andare avanti e superare tutti gli ostacoli. In questi mesi quindi si sta dedicando ai preparativi del matrimonio, ma senza dimenticare cosa sta passando. Nelle ultime ore, ha attivato le domande su Instagram e tra le tante domande sulle nozze, ne è arrivata una molto carina: le hanno chiesto “come stai”.

L’ex ballerina di Amici, ha risposto con grande serenità e ha spiegato di stare molto meglio rispetto a prima e che, piano piano, tutto sta passando.

Come sta Sabrina Ghio?

“La terapia di medicine che ho fatto mi ha provocato tanti problemi ultimamente”, ha aggiunto nella sua risposta. Ha poi aggiunto un “per ora”. Sinonimo, questo, del fatto che la paura e l’ansia per questa situazione ancora non è finita. C’è da dire che bisogna affrontare tutto con la miglior serenità possibile, in modo da prendere il meglio che questa situauzone possa dare.