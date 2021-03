In una recente intervista dopo la mancata scelta a U&D, Beatrice Buonocore ha commentato la storia tra Davide Donadei e Chiara Rabbi

Beatrice Buonocore non ha trovato l’amore a Uomini e Donne, dal momento che Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi, con la quale sta vivendo una splendida storia d’amore. Cosa ne pensa dunque oggi l’ex corteggiatrice della neo coppia? In una recente intervista al magazine del programma, Beatrice ha raccontato di aver ripreso in mano la sua vita dedicandosi soprattutto all’università e alla musica.

“Uomini e Donne”, Chiara è la scelta a sorpresa di Davide Donadei #uominiedonne https://t.co/KxUTRyBP91 pic.twitter.com/YH5aMVXyAw — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) February 10, 2021

Messa dunque da parte la cocente delusione per il tronista, la giovane ha precisato che al momento sta scrivendo delle canzoni, sperando nella possibilità di mettersi alla prova come cantante.

Realista e con la testa sulle spalle, la Bonocore ha però anche sottolineato che continuerà a studiare economia, optando eventualmente come seconda scelta per la carriera di commercialista. Nel mentre, in attesa dell’amore vero che le faccia perdere la testa, continua a vivere da sola a Stimigliano, alle porte di Roma.

Beatrice parla di Davide e Chiara

Interrogata ovviamente anche su Davide, Beatrice ha ammesso di non seguire né lui né Chiara sui social.

Se all’inizio cercava di tenere le distanze, successivamente ha provato a osservare da lontano la nuova coppia, anche per capire che effetto le avrebbe fatto. “Nulla, nessunissimo effetto. Sono stupita anch’io da questa cosa”, ha infine confessato la giovane alla rivista di Uomini e Donne. Ammettendo di essersi rivista nelle diverse puntate, ha capito infatti che probabilmente Davide non era la persona giusta per lei.