Marcello Messina e Giada Rizzi, volti noti del trono over di Uomini e Donne, hanno intrapreso una relazione fuori dallo studio televisivo che li ha visti protagonisti. Oggi vivono insieme e crescono i figli di lei, formando un nucleo familiare sereno. Tuttavia, una recente segnalazione online ha messo in discussione la loro storia, provocando la pronta risposta – piuttosto stizzita – dell’ex cavaliere.

Uomini e Donne, aria di crisi tra Giada e Marcello?

Dopo alcune delusioni sentimentali e storie finite male, Marcello è tornato nel parterre del celebre dating show di Maria De Filippi, dove ha subito mostrato un forte interesse per Giada Rizzi. Tra i due si è creata fin da subito una connessione profonda, tanto da decidere di abbandonare insieme il programma, suscitando grande emozione tra telespettatori e presenti in studio.

La relazione è proseguita anche lontano dalle telecamere, con una convivenza iniziata quasi immediatamente. Marcello si è inserito nella quotidianità familiare di Giada, accettando con entusiasmo anche il ruolo accanto ai figli dell’ex dama, che lo hanno accolto con affetto. Un gesto non scontato, che denota maturità e sensibilità, e che ha contribuito a rafforzare il legame tra i due.

Tutto sembrava andare per il meglio, ma nelle ultime ore sono emersi dubbi sulla stabilità della coppia. Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip, ha parlato di presunte crisi tra alcune ex coppie del programma, tra cui anche Marcello e Giada. Secondo lui, i due starebbero fingendo una rottura per attirare l’attenzione, con l’ipotesi di un possibile ritorno in studio a settembre.

“Vedrete quando si avvicinerà fine agosto -spoiler: prime registrazioni di UeD il 27 e il 29 agosto…vedrete quanti di loro torneranno magicamente single con la speranza di essere richiamati“.

Uomini e Donne, aria di crisi tra Giada e Marcello? Le parole dell’ex cavaliere

Accuse forti, che Marcello non ha affatto digerito. Pur non avendo commentato direttamente insieme a Giada, il torinese ha voluto replicare via Instagram in modo secco e visibilmente infastidito.

“Io non gioco con sentimenti, salute, lavoro e con i valori. Ecco il mio silenzio, vai a lavorare”.

Sul profilo di Giada è comparsa, invece, una foto in cui si vede uno scaffale pieno di bottiglie, accompagnata dalla frase “Stasera si beve e…” seguita dall’emoji dei popcorn.

Nonostante le voci e le polemiche, Marcello e Giada preferiscono non alimentare il chiacchiericcio, lasciando che siano i fatti — e i social — a parlare. Se si tratti davvero di una crisi o solo di indiscrezioni infondate, lo dirà il tempo. Nel frattempo, i fan restano in attesa di capire quale sarà il prossimo capitolo della loro storia.