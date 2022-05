Uomini e Donne, Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia sono in crisi? Gli indizi social

Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia sono in crisi? Sui social sono apparsi indizi che fanno pensare che la coppia stia attraversando un momento difficile

Sui social sono apparsi degli indizi che hanno fatto pensare ad una possibile crisi tra Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia. I due starebbero attraversando un momento difficile.

Uomini e Donne, Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia sono in crisi?

Alcuni indizi social hanno fatto pensare che tra Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia le cose non stiano andando nel migliore dei modi.

La coppia potrebbe essere in crisi, nonostante sia sempre apparsa particolarmente affiatata e felice. Secondo quanto riportato da Veryinutilpeople.it, Eleonora e Nunzio si sarebbero bloccati sui social network. Inoltre, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in questi giorni starebbe pubblicando delle storie un po’ ambigue. La Rocchini si stava preparando per il trasloco ed era stata assente sui social per qualche giorno, per poi ricomparire chiedendo scusa per la sua assenza.

I fan hanno notato che si trova a Firenze, la sua città. Ha condiviso una storia con i pacchi del trasloco e una frase sospetta: “E ora?“.

Le lacrime sui social

Tra i due non ci sono state più interazioni sui social network. Niente più like o commenti e pare si siano addirittura bloccati. La stessa Eleonora aveva raccontato di avere l‘abitudine di bloccare il suo fidanzato ad ogni litigio.

L’ex corteggiatrice ha anche postato la storia del suo personal trainer che l’ha ripresa mentre piangeva. “Stamattina un po’ piangistica” ha scritto. Stava piangendo per la rottura con Nunzio? Per il momento non ci sono ancora state conferme o smentite, ma i fan della coppia temono che i due stiano attraversando una fase di rottura.