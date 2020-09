Eleonora Rocchini e Nunzio insieme? Il commento della De Lellis

Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia sono usciti allo scoperto: Giulia De Lellis ha commentato la liaison tra i due.

Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia non si nascondono più: sui social i due hanno postato la foto del loro appassionato bacio sulle labbra dopo settimane in cui sono stati travolti da polemiche.

Eleonora Rocchini e Nunzio insieme: la foto

Dopo la fine della relazione tra Eleonora Rocchini e l’ex volto di Uomini e Donne Oscar Branzani, sui social si è sparsa la voce di un loro ritorno di fiamma e poi del “tradimento” messo in atto dalla ragazza con Nunzio Moccia, a sua volta ex fidanzato della sorella di Branzani stesso, Dalila, da sempre grande amica di Eleonora stessa.

La questione non è piaciuta ai fan dei social che hanno storto il naso e insultato i due per aver iniziato la liaison alle spalle dell’ex fidanzato e della sorella di lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗘𝗟𝗘𝗢𝗡𝗢𝗥𝗔 𝗥𝗢𝗖𝗖𝗛𝗜𝗡𝗜 🥀⚡️ (@ele.rc) in data: 30 Ago 2020 alle ore 7:05 PDT





Nonostante la bufera da cui sono stati travolti i due hanno deciso di ufficializzare la liaison via social con un bacio appassionato, e in tanti hanno espresso la loro solidarietà per la giovane coppia, incoraggiandoli a non nascondersi. Tra loro anche Giulia De Lellis, vecchia conoscenza di Eleonora dall’epoca della loro partecipazione a Uomini e Donne: “Sì, sei decisamente felice. E questo è quello che conta”, ha scritto l’ex gieffina, da poco tornata single dopo la fine della sua storia d’amore con Andrea Damante.

I due torneranno a parlare della loro storia d’amore? Staremo a vedere.