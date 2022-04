Una coppia ha deciso di lasciare il programma, visto che la storia sta procedendo molto bene. I due hanno deciso di conoscersi lontani dai riflettori.

Uomini e Donne, anticipazioni: una coppia lascia il programma

Qualche giorno fa è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie a quanto anticipato dal vicolodellenews.it, ci sono delle anticipazioni davvero molto interessanti. Una in particolare riguarda una coppia che ha deciso di lasciare il programma per vivere la relazione lontano dalle telecamere. Stiamo parlando di Diego Tavani e Aneta Buchtova. I due si stavano frequentando da un po’ di tempo e visto che le cose sembrano andare per il meglio, hanno deciso di abbandonare il programma insieme.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano assente

Il profilo Instagram Uominiedonnetronoclassicoeover, con alcune storie, ha svelato altri retroscena. Prima di tutto Ida Platano non era presente in studio, anche se non si conoscono i motivi. Intanto, il suo ex Riccardo Guarnieri ha chiuso anche la frequentazione con Maria Grazia. È arrivata una donna per Alessandro Vicinanza e lui ha deciso di tenerla e approfondire la conoscenza. Si è parlato del trono di Veronica Rimondi, che ha fatto un’esterna con Andrea.

Matteo ci è rimasto molto male e ha espresso la sua rabbia. Non si è parlato, invece, del trono di Luca Salatino.