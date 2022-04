Uomini e Donne, arriva la versione Vip: vediamo conduttrice, tronisti, opinionisti e data d'inizio.

Uomini e Donne Vip sembra essere vicino al debutto. Il programma condotto da Maria De Filippi potrebbe arrivare in televisione con una versione del tutto riservata ai personaggi del mondo dello spettacolo. Vediamo i primi dettagli: dalla presentatrice ai tronisti, passando per gli opinionisti e i corteggiatori.

Uomini e Donne: arriva la versione Vip

Da tanti anni si parla di Uomini e Donne Vip, ma fino ad oggi il format sembrava ancora lontano dai piani di Maria De Filippi. Il flop registrato da Ultima Fermata, però, ha indotto la signora Costanzo a rivedere i suoi piani. Il nuovo programma condotto da Simona Ventura non ha riscosso grande successo: tra il 10% e il 12% di share. Non solo, i telespettatori più accaniti hanno espresso sui social la propria delusione, chiedendo indietro Temptation Island.

E’ per questo che la De Filippi starebbe pensando di provare a lanciare Uomini e Donne Vip.

Uomini e Donne Vip: data d’inizio e puntate

Uomini e Donne Vip dovrebbe debbuttare su Canale 5 nel corso dell’estate, andando a sostituire Temptation Island. Stando alle prime indiscrezioni dovrebbero essere otto puntate, con tre tronisti ad occupare la scena. Pertanto si tratterebbe di una mini stagione, molto diversa dalla versione classica del format mariano. Al momento, è bene sottolinearlo, la De Filippi non ha confermato o smentito il chiacchiericcio.

Tronisti, corteggiatori, conduttrice e opinionisti

Al timone di Uomini e Donne Vip non dovrebbe esserci Maria De Filippi, ma Simona Ventura o Silvia Toffanin. Come opinionisti, invece, ci sarebbero sempre Gianni Sperti e Tina Cipollari. Per quel che riguarda i tronisti, sul web i nomi che vanno per la maggiore sono: Pamela Prati, Antonio Zequila e Roger Balduino. I corteggiatori, infine, saranno sempre personggi appartenenti al mondo dello spettacolo.