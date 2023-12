Uomini e Donne, Gemma a Tina: "Aiutami a trovare l'amore"

In un’intima intervista a Nuovo Tv, Gemma Galgani ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata, sulle sue delusioni d’amore e sul suo rapporto con l’acerrima rivale Tina Cipollari, che oggi sembra essere del tutto migliorato.

Gemma Galgani: il rapporto con Tina Cipollari

Cosa succede tra Gemma Galgani e Tina Cipollari? Oggi le due sembrano aver deposto l’ascia di guerra e la stessa dama torinese ha confessato che andrebbe d’accordo con quella che fino a poco tempo fa era la sua acerrima nemica al dating show di Maria De Filippi. Gemma ha anche lanciato un appello affinché Tina la aiuti a trovare l’amore, e a seguire ha aggiunto:

“Il mio entusiasmo è più vivo che mai. Credo che l’amore, con la sua forza, ci permetta di superare qualsiasi ostacolo”, e ancora: “Sinceramente sono rimasta stupita nel vederla nutrire tenerezza nei miei confronti. Speriamo duri! Forse Tina avrà notato il fatto che io non mi do per vinta e che continuo a cercare l’amore vero, nonostante tutto. Forse lei è diventata più comprensiva nei miei confronti, oggi mi guarda con occhi diversi. Le mie emozioni e le mie sofferenze sono reali, non ho mai fatto a gara per stare al centro dello studio in cerca di visibilità”.

In tanti si chiedono se prima o poi la dama torinese riuscirà a trovare il vero amore ma, al momento, sulla questione non è dato sapere di più.