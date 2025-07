Negli ultimi giorni, Gianmarco Meo di Uomini e Donne è tornato al centro dell’attenzione social, coinvolto in un acceso confronto con Francesca Sorrentino che ha scatenato reazioni e discussioni tra i fan del celebre programma televisivo.

Botta e risposta social: Gianmarco Meo di Uomini e Donne tra frecciatine e accuse

Ultimamente i riflettori si sono accesi su due volti noti della stagione 2024/2025 di Uomini e Donne.

Lo scambio a colpi di post e stories su Instagram tra Gianmarco Meo e Francesca Sorrentino ha catturato l’attenzione degli utenti della rete. Tra accuse e repliche, la situazione è degenerata in un vero e proprio confronto pubblico, dove le emozioni hanno preso il sopravvento. Ma cosa è successo davvero?

Lo sfogo di Francesca e la risposta di Gianmarco Meo di Uomini e Donne

Sono passati mesi da quando Francesca ha lasciato il trono, ma la polemica con un ex corteggiatore sembra tutt’altro che chiusa. Francesca non ha risparmiato frecciatine a Gianmarco Meo di Uomini e Donne, accusandolo di aver lanciato allusioni pungenti, soprattutto riguardo ai suoi recenti incontri con Manuel Maura e Gianluca Costantino. Un’accusa che non è passata inosservata.

Dall’altra parte, Gianmarco Meo di Uomini e Donne non si è fatto attendere. In un lungo sfogo su Instagram, ha chiarito: «Non ho mai infangato nessuno. Né ho fatto nomi o insulti. Sono solo video ironici, senza secondi fini». Poi, rivolgendosi direttamente a Francesca, ha aggiunto secco: «Fatti una vita, invece di inventare storie come sempre». Parole forti, che hanno acceso ancora di più la discussione.

Tra toni formali e informalità, tra provocazioni e difese, questa vicenda racconta bene quanto la vita televisiva possa trasformarsi in uno scontro social inaspettato. E mentre i fan si schierano, resta da vedere come andrà a finire questa battaglia a colpi di post.