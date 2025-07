Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne, ha sposato Federico Loschi: due figli e un matrimonio da sogno!

Uomini e Donne, l’ex tronista Giorgia Lucini si è sposata con il giocatore di basket Federico Loschi, dopo 8 anni di storia d’amore e due figli. Il commovente “incontro” sull’altare è diventato virale e ha commosso il web.

Uomini e Donne, l’ex tronista Giorgia Lucini si è sposata con Federico Loschi: la commozione dello sposo

L’ex tronista di Uomini e Donne Giorgia Lucini è convolata a nozze con il giocatore di basket Federico Loschi, al quale è legata da circa 8 anni e da cui ha avuto due figli. Il matrimonio è stato celebrato ieri, domenica 20 luglio, con tanti amici e parenti. Sui social il momento in cui lo sposo vede lei e si commuove sull’altare, è diventato virale.

La storia d’amore nata 8 anni fa

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giorgia Lucini e il giocatore di basket Federico Loschi, hanno vissuto anche un momento di profonda crisi dopo la nascita del secondo figlio. “Non sono stata tradita ma ci sono mancanze di rispetto molto più gravi di un tradimento”, disse l’ex tronista.

Mentre Loschi disse: “Nessuna coppia nasce e muore senza mai barcollare, bisogna essere bravi, dopo essere caduti, a raccogliere i pezzi e rialzarsi più forti di prima”. Nel gennaio 2024 è arrivata la proposta di matrimonio.

L’abito della sposa

Per convolare a nozze, lei ha indossato un abito in pizzo e, accompagnata all’altare dal padre, è stata accolta dal compagno Federico, in smoking, e dai figli vestiti da paggetti.

Il matrimonio e la commozione dello sposo

Sui social sono circolate alcune immagini e video del giorno delle nozze, avvenuto ieri, domenica 20 luglio, tra l’ex tronista e suo neo marito il giocatore di basket Federico Loschi nella Villa Medicea di Lilliano, in provincia di Firenze.

I due sono già genitori di Riccardo e Tommaso, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2021. La foto diventata virale mostra lo sposo commosso all’altare, mentre tiene per mano i due figli Riccardo e Tommaso, e vede l’arrivo della sposa mentre si commuove.

I festeggiamenti

Dopo la celebrazione in chiesa, i festeggiamenti si sono spostati nella location scelta, super elegante e raffinata, dove i due neo sposi Giorgia e Federico, si sono concessi balli scatenati e divertimento fino a notte fonda. Un matrimonio che ha fatto sognare e che da tempo, era atteso sia dall’ex tronista che dai loro fan.