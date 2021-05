Uomini e Donne, la crisi di Riccardo e Roberta. L’ex dama: “Ora vedo tutto in modo diverso”

Non sembra sia definitivamente scoccato l'amore tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, da poco usciti da Uomini e Donne.

La relazione di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, nata negli studi di Uomini e Donne, ha subito una battuta d’arresto. I due non hanno messo definitivamente un punto alla loro storia, ma gli sviluppi non sarebbero positivi. A rivelarlo è stata l’ex dama del parterre over stessa tra le pagine del magazine della nota trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Roberta e Riccardo di Uomini e Donne: è crisi

Roberta Di Padua non ha voluto parlare di crisi, dato che ancora i loro sentimenti sono in crescita. “Con Riccardo siamo in una situazione di rodaggio”, ha spiegato. La coppia tuttavia ha deciso quasi subito di lasciare gli studi di Uomini e Donne. “Siamo usciti dal programma perché, almeno per quanto mi riguarda, avevo bisogno di vivere questa relazione al di là delle telecamere.

Uomini e Donne é stata un‘esperienza bellissima ma, a un certo punto, ho sentito la necessità di capire se la nostra storia potesse effettivamente andare avanti anche fuori. La relazione con Riccardo in questo momento è, di fatto, ancora in una fase embrionale […] in questi quasi due mesi di relazione al di là delle telecamere, abbiamo avuto diverse incomprensioni. Momenti non facili che io, per carattere, tendo sempre a far scivolare per evitare litigi e ho fatto anche stavolta, fino a quando non sono esplosa e abbiamo avuto una forte discussione”.

Roberta e Riccardo di Uomini e Donne: il ruolo di Armando

L’ex dama ha rivelato che la causa del litigio è stata Armando Incarnato. “Ho raccontato a Riccardo che Armando e io ci eravamo sentiti, che lui mi aveva chiesto di vederci e che avevo rifiutato perché non aveva senso farlo, dati i sentimenti che provavo per un‘altra persona. Avevo chiesto a Riccardo di non dirlo a nessuno, […] qualche settimana fa Riccardo mi ha rivelato di aver ‘confessato‘ tutto alla redazione. Questo mi ha fatto mettere in discussione molte cose perché, come abbiamo sempre detto entrambi, alla base della relazione tra me e Riccardo c’é la complicità che, dal canto mio, dopo quello che ha fatto é venuta meno. Ora vedo tutto in maniera diversa: quei suoi difetti caratteriali che prima riuscivo a tollerare, ora non li sopporto molto”.

Roberta e Riccardo di Uomini e Donne: non è amore

Con un pizzico di amarezza, infine, Roberta Di Padua ha ammesso di non credere al fatto che con Riccardo Guarnieri sia amore. “È tutto un po’ più freddo, anche se continuiamo a vederci ogni quindici giorni, come prima, e ci sentiamo spesso perché devo capire se siamo compatibili. Credo che l’amore a volte non basti. C’é stata sicuramente una battuta d’arresto sentimentale, ma d’altronde anche dall‘altra parte non sento questo amore folle nei miei confronti”, ha concluso.