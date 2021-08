Uomini e Donne, la love story tra Luca ed Elisabetta pare sia finita: le indiscrezioni

"Quando ti accorgi che l'altra persona è concentrata solo sulla propria vita perfetta, all'interno nessuno può entrarci": lo sfogo di Elisabetta Simone.

Si sono conosciuti nel celebre salotto di Maria De Filippi, dove spesso i cuori vengono infranti, ma dove il più delle volte l’amore trionfa e nascono nuove storie. A Uomini e Donne sono stati due protagonisti indiscussi, guadagnandosi l’affetto di tanti fan del programma: tuttavia, sembrerebbe che la relazione tra Luca ed Elisabetta sia finita.

Dalle prime indiscrezioni, inoltre, i due sarebbero pronti ad animare nuovamente i pomeriggi di Canale 5, desiderosi di rimettersi in gioco e trovare qualcuno che sappia accantonare i ricordi del passato e rubare il cuore. La notizia, sebbene non sia ancora stata confermata, alimenta le accuse e i sospetti.

Uomini e Donne, pare sia finita tra Luca ed Elisabetta: le parole della corteggiatrice

Dopo la fine della love story tra Massimiliano e Vanessa, i sospetti in merito a una possibile rottura tra Luca ed Elisabetta sono stati alimentati dalle parole dell’ex corteggiatrice nella sua storia su Instagram.

“Una persona quando ama, ama senza se e senza ma”. Comincia così il pensiero di Elisabetta Simone, che assomiglia tanto a uno sfogo indirizzato al compagno (forse ex) Luca Cenerelli, alimentando la preoccupazione dei fan. Molti, infatti, temono che la loro storia sia giunta al capolinea.

Quindi ha aggiunto: “Quando ti accorgi che l’altra persona è concentrata solo sulla propria vita perfetta, all’interno di essa nessuno può entrarci perché occupa da sola già tutto lo spazio”.

Poi ha fatto sapere: “Ci sono donne che ci mettono tutte le energie, l’anima e tutto il cuore… Sono abituate a lottare, perché la vita non sempre è stata generosa e lottano per quell’amore forte, vanno contro tutto e tutti, perché ci credono. Non sono illuse, forse sono state illuse a crederci e allora realizzi e dici basta“.

Uomini e Donne, pare sia finita la relazione tra Luca ed Elisabetta: le accuse

Hanno trascorso le vacanze insieme, svelando di essere diventati una coppia alla fine delle registrazioni di Uomini e Donne. Le critiche, tuttavia, non si erano fatte attendere a causa della diffidenza di parecchi fan del programma.

In tanti erano pronti a scommettere che a fine estate avrebbero annunciato la rottura, per poi tornare nello studio di Canale 5 e riaccendere i riflettori su di sé.

Uomini e Donne, pare sia finita tra Luca ed Elisabetta: dal corteggiatore nessuna conferma

Dopo le parole di Elisabetta, i fan attendono una replica da parte di Luca, che confermi o smentisca quanto detto dalla fidanzata.

Sui social intanto condivide con i suoi fan i suoi viaggi.