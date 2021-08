Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa si sono lasciati: l’annuncio dell’ex tronista

"La coppia non era più felice", per questo Vanessa e Massimiliano si sono lasciati. L'ex tronista ha chiarito anche le voci sulla sua partecipazione al Gf.

Erano già circolate le voci riguardanti una possibile rottura tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto: i due si erano conosciuti e corteggiati nello studio di Uomini e Donne, ma dopo un periodo di felicità la loro storia è giunta al capolinea e si sono lasciati.

La conferma è arrivata dall’ex tronista, che sui social ha parlato di diverse indiscrezioni che girano sul suo conto. Dopo le sue parole, è intervenuta anche Vanessa.

Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa si sono lasciati: le parole dell’ex tronista

Massimiliano ha voluto chiarire due questioni che lo riguardano in prima persona e che circolano da ore sui social. Lo ha fatto tramite diverse storie condivise sul suo profilo Instagram.

“Io e Vanessa ci siamo lasciati, perché la coppia non era più felice. Troppo facile essere belli e felici su Instagram, quando poi ci sono altri probloemi. Siamo due ragazzi normali: come può succedere a tanti, una relazione nasce, cresce e poi può finire. È stato un bellissimo rapporto. Abbiamo riso, scherzato e giocato molto, anche se purtroppo non è andata bene. La fine di una relazione non è mai bella. Tra noi c’era un bellissimo feeling, ma con il tempo abbiamo notato una certa incompatibilità.

La situazione era diventata difficile e abbiamo deciso di farla finita”, ha annunciato Massimiliano Mollicone.

Massimiliano e Vanessa si sono lasciati: ora l’ex tronista parteciperà al Grande Fratello Vip?

“Al momento non farò parte del Gf Vip. Non so se in futuro ci sarà modo, ma per ora non parteciperò”. Così ha tenuto a sottolineare Massimiliano, in seguito alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore che lo vedevano già dentro la casa più spiata d’Italia.

Quindi ha precisato: “Dopo un programma televisivo, capita di essere chiamati in un altro programma, ma per il momento non è il mio caso”.

Massimiliano e Vanessa si sono lasciati: le parole della ragazza

Dopo le dichiarazioni di Massimiliano, l’ex corteggiatrice ha confermato quanto trapelato negli ultimi giorni.

In una storia pubbicata sul suo profilo Instagram, Vanessa ha scritto: “Alla luce delle dichiarazioni di Massimiliano e dei tanti messaggi che continuo a ricevere, vi scrivo per comunicare in maniera sincera che ci siamo lasciati“.

Quindi ha confidato: “La delusione è tanta e attualmente credo che potrete facilmente comprendere che non ho troppa voglia di affrontare l’argomento. Sto cercando di distrarmi e spero che potrete capirmi”. Poi ha concluso: “Vi ringrazio tutti per l’affetto che mi state dimostrando”.