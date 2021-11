Uomini e Donne, la richiesta dei fan contro Gianni Sperti: ”Cacciatelo”

Alcuni fan di Uomini e Donne si sono duramente scagliati contro l'opinionista Gianni Sperti arrivando a chiedere di mandarlo via dalla trasmissione

Gli ultimi interventi di Gianni Sperti contro Isabella Ricci hanno portato diversi fan di Uomini e Donne a fare delle richieste molto particolari sul noto opinionista. Molti hanno di fatto chiesto di sollevare l’ex ballerino dal suo incarico nel dating show di Maria De Filippi, non ritenendolo più all’altezza del compito.

Gianni Sperti: il web insorge contro di lui

Volto iconico di Uomini e Donne ormai da tanti anni, l’ex marito di Paola Barale si è dunque visto al centro di focose polemiche sui social. Il popolare opinionista sembra aver preso di mira Isabella Ricci, passando dall’elogiarla per la sua eleganza e la sua dialettica al criticarne ogni singola parola. La dama si è peraltro spesso lamentata di lui, accusandolo di criticarla per partito preso senza darle modo di spiegare il proprio punto di vista.

Vi prego ma Isabella sta distruggendo Gianni Sperti io sono ai piedi di questa grande donna deve usarmi come tappeto — Hey, Gio’s speaking ☎️ (@GioCellRed) November 16, 2021

ISABELLA CHE ASFALTA GIANNI SPERTI CHE RIMANE MUTO, MUTO. ADORO, CHE DONNA! 👋🏼✈️#uominiedonne pic.twitter.com/F9i0V9Wxkb — ™𝗼𝗿𝗰𝗵𝗶𝗱𝗲𝗮 | (@orchinwondeland) November 11, 2021

Il cambiamento repentino di Gianni Sperti ha dunque insospettito alcuni telespettatori di Canale 5, che sostengono come l’opinionista abbia solo scelto un bersaglio a cui mirare per avere maggiore visibilità in puntata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial)

In risposta a tali accuse, lo stesso Gianni ha recentemente pubblicato un post su Instagram dove ha precisato: “Nessuno può tapparmi la bocca tranne me stesso”. Come si evolveranno ora gli scontri con Isabella?