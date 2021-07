Uomini e Donne: l’ex tronista Luigi Mastroianni ricoverato in ospedale

Protagonista del dating show di Maria De Filippi per due stagioni, Luigi Mastroianni ha pubblicato una foto che lo vede in un letto d’ospedale

Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente pubblicato una foto su Instagram che lo vede in un letto d’ospedale, scatenando parecchia preoccupazione nei suoi fan. Il deejay e influencer siciliano aveva già raccontato nelle sue Stories di essere rimasto vittima di uno strappo muscolare riportato in palestra, che sembrava potersi risolvere in poco tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi Mastroianni (@luigi_mastroianni)

Luigi Mastroianni: il messaggio dall’ospedale

Senza entrare nei dettagli sulla diagnosi, la situazione si è invece rivelata più grave del previsto. Per Luigi non è stata infatti sufficiente una semplice terapia antinfiammatoria, costringendolo di fatto a doversi sottoporre a cure ben più consistenti.

Pur sottolineando che le cose sarebbero potute andare in maniera più drammatica, l’ex tronista ha scritto nel suo post: “Meglio di quello che poteva essere… Peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi Mastroianni (@luigi_mastroianni)

Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, Luigi Mastroianni è entrato nel cuore dei fan. Fu il corteggiatore scelto dalla contestata Sara Affi Fella, in merito alla quale, dopo una frequentazione di pochi giorni, si scoprì che era ancora legata al fidanzato Nicola Panico. Per rimediare alla delusione, il programma di Maria De Filippi offrì a Luigi un posto da tronista, che lui accettò e che lo portò a conoscere Irene Capuano, con la quale troncò però otto mesi dopo.

Oggi appare felicemente fidanzato con Anna Scuderi, una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo.