Morta Vittoria Hauser: l'ex Dama di Uomini e Donne aveva solamente 44 anni. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nella sua abitazione.

Erica Vittoria Hauser è sicuramente un nome conosciuto per gli appassionati del dating show Mediaset Uomini e Donne. Ex dama e modella, Vittoria aveva solo 44 anni. La donna è stata trovata morta presso la sua abitazione a Roma. I familiari hanno voluto esprimere il loro dolore sui social.

Vittoria sarebbe deceduta nel sonno. Non sono mancate reazioni da parte di alcuni nomi celebri del programma condotto da Maria De Filippi. La notizia giunge pochi giorni dopo la dipartita di un altro ex protagonista di UeD, Fabio Donato Saccu: aveva soltanto 46 anni. Come per quest’ultimo, anche per Hauser sono attualmente poco chiare le reali cause della morte.

Morta nel sonno Vittoria Hauser

Vittoria Hauser sarebbe morta nel sonno tra il 4 e il 5 aprile.

I funerali saranno svolti il prossimo 7 aprile presso la chiesa di San Gioacchino a Roma, come annunciato dalla famiglia della 44enne. L’ultimo post social dell’ex Dama risale allo scorso 1° aprile. Si tratta di un video con lei protagonista. Vittoria Hauser era originaria del principato del Liechtenstein, ma viveva in Italia da anni. Raggiunse la popolarità qualche anno fa grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. Qui, inizialmente, trovò quello che sembrava essere l’amore della sua vita: Ivano Rotoli.

L’idillio però duro poco, in quanto i due si lasciarono qualche mese dopo.

La carriera

Erica Vittoria Hauser poteva vantare un passato nel mondo della moda. La sua prima sfilata risale a quando lei aveva solamente 13 anni. In seguito divenne il volto di vari marchi legati al settore del design e dell’abbigliamento. La 44enne non si vedeva più in tv da diverso tempo, tuttavia, aveva voluto tenere aggiornati i suoi fan tramite i social. Proprio qui Vittoria ha continuato a rendere noti diversi scorci legati alla sua vita privata e professionale. Al momento c’è il massimo riserbo sulle cause della morte.