L’ex cavaliere Fabio Donato Saccu è venuto a mancare a soli 46 anni: nel 2015 emozionò il pubblico con la proposta di matrimonio a Lisa Leporati

Lutto a Uomini e Donne per la prematura scomparsa di Fabio Donato Saccu, ex cavaliere del Trono Over. Il geometra della provincia biellese aveva solamente 46 anni, ma da tempo lottava contro un tumore che non gli ha lasciato scampo.

I più affezionati telespettatori del noto dating show di Canale 5 si ricorderanno certamente di lui. Fabio Donato è stato infatti uno dei personaggi più amati del parterre maschile: trovò l’amore con Lisa Leporati e lasciò il programma insieme a lei.

Fabio Donato e Lisa si conobbero nel 2014, quando lei era reduce da una frequentazione andata male sempre all’interno della trasmissione. La dama stava peraltro già pensando di lasciare Uomini e Donne e tornare alla sua vita di sempre quando conobbe appunto Fabio Donato.

Il cavaliere sembrò subito molto preso da lei, nonché determinato nel conquistarla. Sebbene all’inizio si manifestò un po’ scettica, Lisa si lasciò poi corteggiare e pochi mesi dopo i due facevano già coppia fissa, tanto da lasciare felicemente insieme lo studio.

L’anno successivo tornarono poi in trasmissione e nell’occasione Fabio Donato sorprese la sua dolce metà con una proposta di matrimonio in diretta. I due decisero quindi di viversi la loro relazione lontano dai riflettori, ma oggi la loro romantica storia è stata purtroppo spezzata dalla tragica notizia. Lisa ha dato l’ultimo saluto a Fabio Donato con una foto sui social che li vede insieme sorridenti e felici, accompagnata dalla didascalia: “Ti ricorderò sempre così”.