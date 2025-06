In studio divisa tra Arcangelo e Antonio, Cinzia rivela nuovi retroscena e racconta come sta vivendo davvero questa conoscenza.

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa da poche settimane, ma le dinamiche tra i protagonisti continuano a far parlare. Tra le storie più seguite c’è quella di Cinzia Paolini, che ha vissuto un momento di grande indecisione tra due cavalieri: Arcangelo e Antonio. Mentre in studio sembrava divisa, oggi la dama si apre e svela nuovi dettagli sulla sua conoscenza con Antonio, raccontando come si sta evolvendo il loro rapporto lontano dalle telecamere.

La scelta di Cinzia a Uomini e Donne: tra dubbi e nuove certezze

In studio Cinzia era incerta se continuare con Arcangelo o dedicarsi ad Antonio, che le ha chiesto chiarezza e esclusività. Dopo la fine di Uomini e Donne, alcuni video online hanno mostrato che la dama ha scelto Antonio, con cui starebbe pianificando l’estate e un viaggio. Ecco tutti i dettagli sulla loro conoscenza.

Uomini e Donne, i retroscena della conoscenza tra Antonio e Cinzia: la verità della dama

In un’intervista a Lollo Magazine, Cinzia ha confessato di aver avuto recentemente qualche discussione con Antonio, che le ha fatto nascere diversi dubbi sul loro rapporto.

La dama avrebbe ammesso che alcune differenze con Antonio sembrano difficili da superare. Inoltre, ha raccontato di aver avuto qualche chiamata con Arcangelo, che considera un uomo garbato e rispettoso, lasciando forse una porta aperta. Infine, Cinzia avrebbe anche detto di non sentirsi pronta per una relazione seria con Antonio, che le risulterebbe troppo pressante. Per ora, preferisce prendersi del tempo per capire cosa desidera davvero dal suo futuro sentimentale.