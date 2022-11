Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti avvistati insieme?

Uomini e Donne: Riccardo sarebbe stato avvistato insieme a Gloria, ci sarebbero le prove.

Riccardo Guanieri e Gloria Nicoletti di Uomini e Donne sarebbero stati avvistati insieme. I due protagonisti del Trono Over sono stati paparazzati a Roma in un bar. Ci sarebbero delle foto a provarlo. I due, felici e sorridenti, avrebbero esternato un atteggiamento confidenziale.

Riccardo si sarebbe inoltre avvicinato a Gloria, baciandola sulla guancia e abbracciandola. Avrebbero preso un caffè e cornetto, chiacchierando un po’ con lo staff del locale. Avrebbero poi acquistato dei cornetti da asporto. Gloria ha atteso che Riccardo andasse in bagno e infine sono andati via sulla Tuscolana.

Uomini e Donne, Riccardo e Gloria insieme: la conferma di Deianira Marzano

Le immagini di Riccardo Guanieri e Gloria Nicoletti insieme sono state pubblicate sul portale di IsaeChia dpo l’invio delle stesse da parte di una utente.

Altre foto sono state rese note in seguito da Deaianira Marzano che testimoniamo come i due protagonisti di Uomini e Donne si siano effettivamente incontrati.

Riccardo Guarnieri: finita la storia con Ida Platano?

Riccardo Guarnieri sembra aver trovato un nuovo interesse sentimentale in Gloria Nicoletti. La storia con Ida Platano è quindi terminata definitivamente? C’è chi pensa che quelle di Riccardo siano solamente delle tattiche per fare ingelosire la dama, sarà così? Al momento non possiamo dire nulla con certezza e queste rimangono, di conseguenza, solo supposizioni.