Riccardo Guarnieri è finalmente uscito alla scoperto con la nuova fidanzata. L’ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne ha condiviso su Instagram la prima foto di coppia.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri presenta la nuova fidanzata

Da mesi, ormai, si parla della nuova fidanzata di Riccardo Guarnieri. Nel corso dell’estate, l’ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne è stato beccato in diverse località italiane in compagnia di una bellissima ragazza. Il bel pugliese non ha mai confermato il chiacchiericcio, ma finalmente ha deciso di uscire allo scoperto.

La foto di Riccardo Guarnieri

Tramite il suo profilo Instagram, Riccardo Guarnieri ha condiviso la prima foto con la nuova fidanzata. Una stories chiara, che non lascia spazio a dubbi. Nell’immagine in questione, l’ex cavaliere di Uomini e Donne è in macchina con la ragazza e stringe la sua mano.

Chi è la nuova fidanzata di Riccardo Guarnieri?

Riccardo non ha mostrato il volto della nuova fidanzata, ma secondo i beninformati risponde al nome di Gabriella. Vive a Taranto, stessa città di Guarnieri, e non appartiene al mondo dello spettacolo. Al momento, considerando la presenza della donna nella sua vita, l’uomo non torna a Uomini e Donne.